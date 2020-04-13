全球家電市場急遽萎縮，大陸電子產品製造大廠海信集團傳出將裁員1萬人應對，就連旗下海爾電信也將裁員，對此海信12日發聲明承認計畫裁員，但「裁員1萬人訊息不實」，海爾也沒有裁員。

騰訊網報導，10日，一新浪微博博主發微博稱，「讀者發私信給我，今天突然通知，海信裁員一萬人，海爾也開始裁員了。經濟危機已至。」在網絡上形成廣泛影響。

對此，證券時報e.公司求證海爾和海信知情人士說法指出，海信集團會有裁員措施，即「高管帶頭降薪、末位淘汰加速員工隊伍優勝劣汰」，但定向裁員1萬人訊息不實，且公司並非一次性裁員，具體執行程度要看國外市場疫情進行情況。

海爾則表示，網傳訊息不實，海爾沒有裁員，疫情期間，海爾集團從CEO到總裁再到領域總經理，均自願放棄績效薪酬，保證一線員工利益。

當天，海信集團發官方聲明確認了裁員情況，目前，網路已有的關於海信定量裁員的信息，但其中數據並不屬實。

聲明稱，「受全球疫情影響，家電行業國內外市場均出現較大規模下滑。海信海外業務收入佔集團整體收入已超過40％，經營形勢更加嚴峻。海信集團和所有企業一樣，面臨渡過難關、保住數萬名優秀員工飯碗的艱苦挑戰。」

為此，海信集團採取高管帶頭降薪、通過末位淘汰加速員工隊伍優勝劣汰等措施，激發全體員工鬥志，層層傳遞壓力、提高系統效率，以穩住業績，且通過逆境鍛造更加健康的企業肌體。

海信集團為一家國際化程度較高的公司，全球員工接近9萬人，涉及工廠端、研發端到銷售端。

(工商 )