藝人詹子晴（丫頭）與男友王惟立相識多年，雖然一度分手，不過復合後2人越愛越高調，男友12日還替丫頭辦了一場求婚趴，幸福洋溢全場，2人浪漫的求婚照也曝光，王惟立甚至準備了「家傳手銬」登場，讓現場所有人見證2人的愛情堅定不移。

王惟立拿「家傳手銬」代替求婚戒指，將手銬牢牢銬緊ㄚ頭和自己，希望她永遠都待在身邊妻。（圖／王子IG）

從照片上看到，求婚現場有唯美的氣球佈置和精心設計的求婚蛋糕，上頭還寫著，「WILLYOU MARRY ME」。王惟立身為前警政署署長的兒子，這次特別以「家傳手銬」來代替求婚戒指，在與會眾人面前上演「上手銬」橋段，他將手銬牢牢銬緊ㄚ頭和自己，希望她永遠都待在身邊。

丫頭在32歲生日這天被求婚，正式成為準人妻！在三五好友親眼見證下也感動地哭了出來，隔天她也寫下近800字長文感想：「聽完求婚詞，我知道我註定是你的了」。

丫頭坦承和王惟立友討論過結婚事宜，原本擔心疫情還說等明年再計畫，但影響她圳深的其實是心裡因素，來自單親的詹子晴難免戒慎恐懼，也因為這樣總會開玩笑說「你不要求喔，我不一定會嫁」，就是害怕自己「真的可以幸福嗎」、「結婚後我們會不會不好了」。

不過這一切就在王惟立講完求婚詞後拋到腦後，求婚真實上演在眼前，她的擔憂和徬徨也跟著煙消雲散，詹子晴還表示自己很肯定會嫁給王惟立，也很感謝對方為她所做的一切，很開心終於要結婚了。

藝人詹子晴和王惟立正式成為準夫妻。（圖／詹子晴IG）

以下為詹子晴IG全文：

原諒我有很多話想講

也很想趁還有記憶的時候記錄下來

男人的浪漫真的是有無限可能

我真的是太小看我男人了

被求婚是完全沒想過的事，因為疫情的關係我們有討論過結婚等明年再說吧。再來就是因為9年了，太安穩好像結不結婚也沒差的感覺，除了一直被記者關心的時候很想立馬結婚交代一下啦！

每次臭臉王生活中開玩笑的叫我嫁給他，我也會開玩笑的說你不要求喔，我不一定會嫁！雖然我很愛臭臉王，也沒有不想嫁給他。但心裡面不知道為什麼還是有點恐懼，害怕自己真的可以幸福嗎？害怕結婚後我們會不會不好了？可能單親的影響還是蠻大的，我承認我心裡其實是有點恐懼的，所以我常常搖擺不定讓臭臉王很怕失去我。

聽完求婚詞，我知道我註定是你的了。因為我真的開心到要哭瞎了。還沒發生這一切之前我都還在隱隱害怕關於結婚的一切。但當你求婚的時候，我突然不徬徨了，我很肯定我好想嫁給你。謝謝你今晚為我做的一切，雖然花了好多錢，我⋯⋯⋯⋯心疼,我真是本性難改，回家後還跟臭臉王說你要求婚要講呀，我要去幫你找便宜的廠商，佈置好貴、蛋糕好貴、氣球好貴、什麼都好貴，但謝謝你臨時三天前這麼用心的準備

實在太感謝很多朋友有來，因為我聽臭臉王說很多他沒有聯絡方式的偷偷要聯絡也很不容易，謝謝大家沒有以為是詐騙集團真的來了！而且大家都知道卻沒有人露餡，這幾天碰面、吃飯、聊天的朋友都太正常了吧！

拜託以後還有第二次機會的話，請暗示我穿漂亮一點、妝髮完整好嗎

我今天會後悔一輩子的應該就是出門的太隨便了啦齁齁齁齁齁齁齁齁在包廂吃飯的時候原來大家都在看監視器太幽默了吧！我應該沒有挖鼻孔之類的？很努力的回想我做了什麼白痴的事。我應該只有發現自己褲子拉鍊沒拉

臭臉王說要去酒吧切蛋糕的時候，我還有點不高興他幹嘛這麼早切蛋糕，聰明的熙熙說因為apple要先走我居然相信了！

一開門見到大家唱生日快樂歌，超級驚嚇，想說已經跟臭臉王講今年不過生日了怎麼還找大家來。被帶到蛋糕面前的時候大噴淚，居然是求婚。實在是太不好意思了，讓大家跑來一趟，看我哭得跟鬼一樣的。

真的很謝謝所有好朋友們給我的愛、謝謝所有粉絲們給我的陪伴

我終於結婚了

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(中時電子報)