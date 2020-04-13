解放軍第一艘航母「遼寧」艦

解放軍第一艘航母「遼寧」艦周末帶頭，率領編隊進入太平洋，成為該海域唯一的航母打擊群。

解放軍官媒英文版在網上說，這證明中方海軍在防控新冠肺炎疫情上，遠勝於美國海軍。而據日本防衛省說，伴隨「遼寧」艦穿越宮古海峽，駛入太平洋的，有054A型導彈護衛艦「棗莊」艦與「日照」艦、901型遠洋綜合補給艦「呼倫湖」艦，以及052D型導彈驅逐艦「西寧」艦和「貴陽」艦等。

據CNN新聞網13日報導，《環球時報》指出，解放軍航母在執行特趟任務時，美國海軍的「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt）、「雷根」號（USS Ronald Reagan）、「卡爾文森」號（USS Carl Vinson），還有「尼米茲」號（USS Nimitz）等4艘航母都傳出新冠肺炎病例，阻撓了它們的軍事行動。

而受新冠肺炎疫情衝擊最重的「羅斯福」號停在關島，艦上超過4,000人中，已有585人檢測呈陽性。目前艦上幾乎所的官兵幾乎都已撤離上岸，全艦將進行消毒，以致拖延了它的部署。

(中時電子報)