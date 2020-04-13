李姓與黃姓男子涉嫌共謀策畫虛擬貨幣比特幣買賣陷阱，向林姓友人詐財，李男佯稱有比特幣賣家急於脫手，低於市價大量求售，林男不疑有他交給李男價金950萬元，沒想到，李男拿到錢就逃之夭夭，並與黃男分贓。台中地院依詐欺罪各判兩人徒刑1年2月及1年10月，仍可上訴。

李男在2019年5月間與黃男謀議，策畫販售比特幣騙局向林男詐財，他向林男詐稱黃男認識比特幣賣家，急於出售大量比特幣，願以低於市價、單價20萬元賣出；黃男也在旁附和。

林男信以為真，當天晚上即連絡李男欲購買47.5顆比特幣，價格950萬元，李男謊稱要向賣家確認，隨後回覆賣家願成交，但須盡快付錢。

李男與林男約在某酒店洽談交易，李男佯稱賣家相當敏感，不願意有他人陪同交易，林男不疑有他，將裝有現金950萬元的手提袋直接交給李男，李男還簽本票及交出身分證件作為擔保。

沒想到，李男拿到錢後，就前往與黃男碰面分贓，李男分得850萬元、黃男分得100萬元。事後，林男察覺有異才知受騙。黃男到案坦承犯行，但未與林男和解；李男則辯稱他僅分得350萬元，已賠償林男部份損失。

(中時 )