北市推出口罩販賣機。（張立勳攝）

北市試辦口罩自動販賣機，即日起民眾可在信義區健康服務中心刷健保卡，再利用悠遊卡或行動支付扣款購買，不少人使用後覺得「卡卡的」，台北市長柯文哲13日下午突然到現場視察，他指出，要進行嗶卡、銷售及動線流程改造，預計下周推廣到12個行政區。

口罩販賣機上路後，吸引民眾前往購買，但也有不少人購買時卡卡，柯文哲今午突然到現場視察，他表示，現在變成「電子支付學習班」，下周換12行政區全部上，所以要先看這一周情況。

柯指出，未來考慮小朋友口罩用人工賣，販賣機只賣大人口罩，把流程改進會更快，另外排隊動線進來後，販賣機可再退後一點。用悠遊卡購買時，機器犯幾個錯誤，嗶第一聲是連線、再嗶是扣款，結果很多人聽到第一聲就把卡拿下來，造成購買失敗，所以要改成只嗶一聲。

他還自爆，發生一嗶東西就掉下來，還沒跟健保署連線，下一筆又嗶，資料就丟了70幾筆，變成下次還可以買，所以要先連線才可掉出口罩。

當被問及北市要布設多少機器，柯文哲說，很順的話1小時賣60個是基本，3台共180個，1天10小時每站可賣1800個，他要向衛福部長陳時中講，口罩銷售不要以2周為期限，要賣4周，因為有管制但可減少買的次數，流程還要設計。

(中時 )