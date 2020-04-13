時代力量立委邱顯智、王婉諭及陳椒華今日於立院議場前召開記者會表示，有關今天立院朝野協商，時力將主張緩徵所得稅，以舒緩產業及勞工的壓力，減輕經濟負擔。

邱顯智表示，新冠肺炎疫情造成經濟活動停滯，已嚴重影響產業及勞工的收入與現金流。為減緩民眾壓力，時力會提出緩徵5月所得稅課稅。

邱顯智指出，為減輕因疫情辛苦加班的醫護人員及受疫情影響的勞工納稅的負擔，而過去政府沒有退還，用來抵扣銷項稅額的營業稅劉抵稅額，也會建議先退還給中小企業，協助度過難關。

邱顯智說，近期台灣捐贈口罩至歐洲各國，並以「Taiwan Can Help」的英文布條向國際社會發聲，但華航飛機上的「CHINA AIRLINES」卻讓國際媒體誤以為口罩來自中國。

邱顯智表示，時代力量黨團將提出立法院共同聲明草稿，請交通部研議規劃短中長期的華航正名計畫。短期以不涉及改約航權談判的飛機塗裝取消、採極小化CHINA字樣並加註TAIWA，亦或台灣地圖圖示、更改華航英文譯名等等方式來推動。至於中長期，則應研議華航正名的各項方案與配套措施，實質推動華航正名。

(中時 )