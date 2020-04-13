騰訊成2019年App收益最多企業 16:282020/04/13 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 最新調查大陸騰訊成拿下2019年App收益最多企業。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國App Annie發佈全球App的2019年一整年收益、下載次數和月均用戶數的「Top Publisher Awards」顯示，2019年通過App獲得最多收益的企業是大陸騰訊控股，其中手遊《王者榮耀》等受到歡迎。第2位也是來自大陸的網易，第3位則是推出《CandyCrush》的美國暴雪公司。 值得關注的是，收益排行榜前列的都是遊戲企業，據新浪財經引述App Annie的統計顯示，提供遊戲應用的企業占應用商店整體收益約7成。 (旺報 ) #app #收益 #企業 #大陸 #應用 也許您會感興趣 推薦閱讀 央行 2,000億 活水 信保專案啟動 04:092020/04/09 財經要聞 企業急調周轉金 國銀前二月放款大增 04:092020/04/09 財經要聞 一銀送暖 紓困申貸平台上線 04:102020/04/09 金融．稅務 銀行核貸慢挨批 金管會三管齊下 加速紓困 04:092020/04/10 財經要聞 運動企業認證徵件 首創中小企分流審評 04:102020/04/10 投資理財 中小企業持續投資台灣 11家共投資35億 18:432020/04/10 財經 陸中小企 復工率超過八成 04:092020/04/11 全球財經 鮭魚返鄉新浪潮 企業總部興起 04:102020/04/11 財經焦點 金援企業 土洋銀行送暖 04:092020/04/12 財經要聞 最賺錢的APP 陸入選11家企業首超日本 11:202020/04/13 財經 兩岸熱門新聞 美批陸歧視非洲 趙立堅：管好自身疫情 勿藉機挑撥 - 時政 大陸12日再破百新冠肺炎確診 - 兩岸 - 旺報 國民黨不排除赴陸溝通 - 焦點新聞 - 旺報 陸9千億GDP城市激增 兆元俱樂部將再擴大 - 兩岸 - 旺報 陸官媒密集發聲 文攻武嚇並進 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。