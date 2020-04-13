美國App Annie發佈全球App的2019年一整年收益、下載次數和月均用戶數的「Top Publisher Awards」顯示，2019年通過App獲得最多收益的企業是大陸騰訊控股，其中手遊《王者榮耀》等受到歡迎。第2位也是來自大陸的網易，第3位則是推出《CandyCrush》的美國暴雪公司。

值得關注的是，收益排行榜前列的都是遊戲企業，據新浪財經引述App Annie的統計顯示，提供遊戲應用的企業占應用商店整體收益約7成。

(旺報 )