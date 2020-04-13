警廣阮姓前人事科員被檢舉去年4度涉嫌登入人事系統竄改差勤紀錄。台北地檢署認定，阮員去年8月29日下班後返回警廣刷卡離開，隔日再登錄系統擅改紀錄，依偽造文書罪嫌起訴。其餘3次則因罪嫌不足，另予不起訴。

阮員負責擔任差勤管理等業務，案發後已被調往保六總隊。阮男明知依規定登入差勤管理子系統修改出勤紀錄，須經警廣台長或副台長批准「職員未刷卡報告單」才能更改，卻遭檢舉在去年7月2日、3、日、17日及8月29日4度擅改出勤紀錄。事後，人事室調取監視器及刷卡紀錄原始檔，懷疑阮員竄改紀錄，警政署將阮員送辦。

檢方查出，阮員去年8月29日下午5時28分，下班離開警廣，卻未刷卡，而在晚間9時6分再返回警廣，35分刷卡離開。30日下午5時25分，阮員再利用個人電腦輸入帳號、密碼登入差勤管理子系統，擅自修改29日的下班刷卡紀錄，將晚間9時35分改成6時50分。

檢方認定，阮員竄改8月29日差勤紀錄，依準公文書登載不實罪嫌起訴他，至於7月2日、3、日、17日的3天紀錄，則因罪嫌不足，另予不起訴。

(中時 )