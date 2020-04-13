在新冠疫情期間，科技基金表現也出現下跌，不過，由於民眾不敢外出以及在家辦公的上班族變多了，讓宅經濟需求大增，科技產業是主要受惠族群之一，法人表示，相關科技產業在新冠疫情期間從危機變成商機，讓部份科技基金也出現亮點。

根據晨星基金統計至4月7日為止，科技基金今年來績效，雖然只有匯豐中國科技精選基金(新台幣)以及統一全球新科技基金(新台幣)等2檔基金呈現正報酬率，其他科技基金淨值都呈現明顯回檔，然法人表示，由於不少科技股是被錯殺，因此，基金淨值回檔正是可逢低承接的好時機。

安聯主題趨勢基金產品經理林佑憲表示，在新冠疫情期間，民眾增加線上購物以及娛樂產品，數位生活這類族群反倒成為疫情下的受益者。另由於人工智慧與相關產業佈署進度需求，半導體和5G仍是今年發展的焦點。在疫情期間會短暫影響出貨速度與庫存備貨計畫，但依目前情勢來看，大量出貨情況有機會遞延至今年第二季下旬。

除此之外，安聯投信海外投資首席許家豪建議可以留意5G、AI，生技等買點，因為上述都是屬於長線趨勢題材，投資人可以不要去管短期波動，股價下跌可逢低布局。

百達投顧指出，新冠病毒疫情危機可能會加速重要科技趨勢的發展如機器人、自動化等，另5G題材和手機運算題材逐漸增強，這對於半導體相當有利，使得上游的半導體可望成為科技股回升的領頭羊。根據 2003 年 SARS 疫情發生時的經驗，當年下半年半導體市場就呈現強勁的復甦，使得全年的成長率高達 17％，這也說明疫情將會對整體市場的短期景氣狀態造成衝擊，但是整體來說，2020 年下半年產業景氣可望有所反彈。

野村e科技基金經理人謝文雄表示，全球景氣及企業獲利皆面臨下修，目前整體市場氣氛偏向保守，除去疫情影響，大陸5G基地台政策將持續，預計2021年5G基站總數將達138萬個，相關供應鏈與5G手機將有機會逐季成長。產業方面，中長線持續看好5G/IOT、雲端/邊緣運算、AI與高速運算、電動車、工業自動化等。

(工商 )