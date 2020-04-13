毅嘉(2402)公布首季財測，受到新冠肺炎疫情影響，單季營收年減少20%，惟產品組合優化有成，單季稅前淨利仍創近6年同期新高，展望第二季，毅嘉預估隨著接單回穩，營收、獲利將可望增溫。

毅嘉第一季受到新冠肺炎疫情影響，單季自結合併營收金額約11.28億元，較去年同期減少20%，合併毛利率10%，則較去年同期增加2%，合併營業利益約673萬元，合併稅前淨利約1422萬元。

毅嘉表示，第一季合併營收雖然收到新冠肺炎疫情衝擊而年減20%，但在產品組合優化及管理效能持續提升之情況下，單季稅前淨利仍逆勢達1422萬元，創近六年同期新高。

毅嘉表示，展望第二季度，在客戶回補庫存需求之帶動下，將持續彌補第一季遞延之營收，第二季營運可望較首季回升，而目前整體接單與生產已趨於穩定，未來集團之合併營收及獲利仍可望維持逐季增溫之趨勢，惟對於新冠肺炎疫情對全球景氣發展及對終端消費的影響仍需持續關注，未來毅嘉仍將持續深耕及拓展利基型產品市場，包括車用、穿戴裝置、光通訊及高附加價值之消費型電子產品，預期整體毛利率將可望持續穩健的提升，並進而帶動全年度集團之營收及獲利穩定的成長。

(時報資訊)