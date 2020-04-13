美國就業市場在新冠疫情影響下大規模停擺，嚴峻情勢逼迫美國聯準會再下猛藥，推出2.3兆美元的救市計劃來應戰，並吸引看好美股後市的國際資金上周順勢回補，根據最新EPFR，美股基金一舉以143.71億美元的資金淨流入，連兩周穩坐全球股票吸金王寶座，單周強吸金也改寫近16周以來最大量；同樣備受這波疫情衝擊的歐股基金也雨露均霑，連兩周流入9億美元，亦同創今年以來的最大單周吸金。

相較於歐美成熟股市近期資金動能轉強，新興市場則各自表現，並且出現資金輪轉的狀況。值得一提的是，原先已連6周失血的新興歐非中東基金，上周轉流入1.71億美元，為近12周來最大單周流入；拉丁美洲基金資金動能也由賣轉買，轉流入1.01億美元；反觀一度連3周獲資金青睞的新興亞洲股票基金，上周轉流出5.14億美元。全球型新興市場基金更已連續8周遭到資調節，上周再流出11.96億美元。

摩根投信環球市場策略師林雅慧指出，新冠疫情爆發衝擊全球經濟，由於過往經驗顯示，衰退周期最短約2-3季，長則4-5個季度，但此波關鍵在於疫情控制與否，以及解封後是否出現二次感染，倘若重新封城勢必拉長影響期間，惟有自律、科技才能有效控制擴散。雖然短期可能看到數據面持續惡化，但金融市場或許某種程度先行反映此一預期。

林雅慧分析，美股具有熊短牛長特色，過去3-4次熊市約維持1-2年左右，牛市歷時約3-5年，甚至最近一次牛市達10年以上。因此，若為能承受未來3-6個月波動的長期投資人，可逐步留意美股及亞股，其中亞洲高息股受政策限制發放股利影響小於歐美，中國A股則具風險分散效果，產業相對偏好科技及醫療保健等疫情過後結構改變受惠者。

富蘭克林證券投顧分析，聯準會擴大救市規模及範圍，OPEC+達成減產協議，近週跡象顯示部分地區疫情曲線開始出現平緩，多數國家封鎖禁令將於四月底至五月初到期，各國政府開始思考如何在兼顧公共健康前提下逐漸引導經濟重回常軌，考量新冠肺炎的疫苗最快要到明年才有機會量產，疫情仍有可能捲土重來，預期各國政府將以非常謹慎且漸進式方式重啟經濟活動，經濟U型復甦機率高於V型復甦。所幸參考疫情較先獲得控制的中國產能已恢復至正常水準的八成左右，四月將進一步加快，加上各國大規模救市政策陸續落實，有助緩解全球經濟及股市下檔風險。

(時報資訊)