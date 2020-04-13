北市大安森林公園兒童遊樂場周邊枯樹近日有五色鳥夫婦正築巢育兒，大安森林之友基金會立即張貼公告暫停施工。（大安森林之友基金會提供／譚宇哲台北傳真）

台北市大安森林公園4月6日起執行「樹木方舟」計畫，在兒童遊樂場周邊搭建圍籬，欲改善區域土壤、整合排水系統及新植苗木，卻在施工前發現有五色鳥夫婦正要築巢育兒，擔心機具操作過程會影響牠們繁衍後代，大安森林之友基金會決定暫停施工，讓民眾大讚「最好的生命教育！」

五色鳥因羽毛有五種顏色而得名，又稱台灣擬啄木，台語又稱「花仔和尚」，五色鳥4到8月為繁殖期，會由雄鳥在枯樹上鑿樹洞為巢，華麗外表和一夫一妻制共同哺育的習性，受到不少鳥友喜愛。

「就為五色鳥暫停吧！」大安森林之友基金會上周在臉書發文指出，4月6日一早就接到民眾通報，告知在圍籬邊的木麻黃樹上正有五色鳥夫婦辛勤共築愛巢，大安森林之友基金會執行長楊平世立即決定，暫停樹木方舟計畫，等五色鳥夫婦哺育小孩結束。

楊平世昨表示，大安森林之友基金會的樹木方舟計畫是在大安森林打造阿勃勒黃金雨意象，原本要做排水系統改善工程，並移除部分枯樹、新植苗木，此次碰巧迎來喜歡在枯樹築巢的五色鳥，決定不移除該株枯樹，並配合哺育期間約1、2個月，暫停周邊施工作業。

楊平世說，保留該株枯樹，是希望做為大安森林公園的「五色鳥樹」，本周末起會連續4周舉辦五色鳥環境教育導覽，每天也會有志工記錄五色鳥日記，希望藉此機會推廣生命教育，也提醒民眾觀賞時保持安全距離，讓五色鳥夫婦安心哺育幼鳥。

(中時 )