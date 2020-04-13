新竹市牛埔勝安宮近日陸續與市議員陳啟源準備1萬2000瓶防疫清潔用酒精，提供市民免費領取。（陳育賢攝）

新竹市牛埔勝安宮近日陸續準備1萬2000瓶防疫清潔用酒精，提供市民免費領取。（陳育賢攝）

新竹市香山區牛埔勝安宮為了協助政府防疫，近日陸續與市議員陳啟源準備1萬2000瓶防疫清潔用酒精，提供市民免費領取，陳啟源表示，由於防疫急迫，將盡快盤點可用物資及防疫用品，安排在其他行政區域發放相關防疫用品。

勝安宮主委陳成勳表示，此次新冠肺炎疫情持續延燒，廟方特別發送防疫75％酒精，提供給學校，社服機構及市民領取，善盡該宮委員會社會責任，期許這批防疫清潔酒精，能夠有效的提供鄉親自身清潔消毒的功用，讓大家一起來對抗武漢肺炎。

此次除3月28日在提供予香山區14所公立高中以下學校及多個社服團體各200瓶之外，分別在4月5日及11日，各再提供3000瓶予民眾。

市議員陳啟源表示，非常感謝勝安宮出錢出力為社會大眾的防疫工作盡心力，期待能拋磚引玉，能有更多的社會賢達，能一起為防疫做出努力。

此外，他也接到許多其它行政區民眾反應，希望能夠領取酒精，他會與勝安宮及主委陳成勳商議後，盡快盤點可用物資及防疫用品，安排期程，在其他行政區域發放。

(中時 )