美國股市在疫情嚴峻期間大幅反彈，讓投資者面臨艱難抉擇：是趁現在買入、把握可能成為新牛市的時機，還是再等等，以防市場再回到近期低點。

指標標普500指數上周大漲12%，創下1974年以來最大周線漲幅，這就讓投資者的抉擇更加迫切。該指數已收復近期約半數失地，不過仍較2月19日的紀錄高位低將近18%。

幾乎沒有投資者能夠把握市場觸底的時間，都是事後才能知道。不過，如果歷史可以提供借鑒，那麼出手較早的人可能會佔優勢--如果他們可以忍受可能出現的如宵飛車般的走勢，先衝向底部、然後再度反彈的話。

根據路透的分析，過去九個熊市中，每個熊市觸底之前三個月買入標普500指數的投資者，一年後的平均回報率為21%；而在觸底後三個月買入的投資者獲得的平均回報為7%。

高盛的一項研究發現，市場往往會在觸底後的一個月出現最強勁的上漲。標普500指數在過去40年裡經歷了八個熊市或接近熊市，每次市場在觸及低谷後的一個月中升幅中值為15%。

如果目前的反彈持續下去，那可能意味著最大的漲幅已經出現了。然而對一些投資者來說，較晚入市是個合理的代價，因為可以不那麼擔心市場逆轉的可能性。

嘉信理財(Charles Schwab)交易和衍生品副總裁Randy Frederick表示：「如果你認為你已經買到低點，但是市場繼續下跌，人們就會非常害怕，然後他們傾向於做出情緒化的決定，可能就大清倉。」

Baker Avenue Wealth Management首席投資策略師King Lip持有的現金配置比往常高得多，即便市場最近反彈。當新冠病毒逐漸蔓延全球，他的公司開始出脫持倉。到3月中旬時，客戶的投資組合中，現金占比通常為50%。

(中時電子報)