頭份市公所已在市公所大門裝設熱像體溫篩檢儀。〔頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真〕

新冠肺炎疫情持續延燒，頭份市公所為維護洽公民眾及員工安全，日前開始發放第一線員工防飛沫面罩，並於公所大門入口裝設熱像體溫篩檢儀，取代額溫槍量測體溫，民眾進入要先用酒精消毒手部、實名登記、篩檢體溫，以方便疫情追蹤及防堵可能感染。

頭份市公所為維護員工健康及確保公所業務順利運作，於2月11日即訂定了「頭份市公所因應新冠肺炎防疫應變計畫」，並訂定備援人力調配計畫、異地分組辦公規劃，以利疫情嚴重時可迅速啟動。

頭份市公所表示，分組異地辦公人力將安置於民生里活動中心，並持續加強市區、公園設施、市場等公共場所消毒，市公所並分發各里辦公處漂白水協助環境消毒，公所場館自修室、老人文康中心、中山堂及中正館暫停開放及租借。

為維護民眾洽公環境安全，考量近距離量測額溫的風險，頭份市公所從日前就在市公所大門裝設熱像體溫篩檢儀，可避免人工量測接觸感染、減低人員輪值負擔。

頭份市長羅雪珠表示，為維護市民安全，除了要求員工上班務必配戴口罩外，日前並提供第一線的員工防飛沫面罩，讓員工可全臉防護、預防飛沫，酒精消毒後可重複使用。

(中時 )