電阻廠大毅3月EPS賺贏去年Q4 16:442020/04/13 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 電阻廠大毅（2478）應主管機關要求，公布3月自結損益，單月稅後純益8,000萬元，年增77.78％，稅後EPS達0.56元，年增134.55％，除了大幅成長之外，3月的EPS也賺贏去年第四季的0.53元。 由於這一波被動元件上漲，以晶片電阻為主力，台商在電阻的市佔率高度集中，第一季電阻廠漲價效應明顯，惟歐美疫情升溫，下半年景氣透明度低，未來的景氣輪廓仍待確認。 (工商 ) #大毅 #電阻廠 #EPS #賺贏 #景氣 也許您會感興趣 推薦閱讀 股市短波－達麗配股利3元 殖利率逾11％ 04:102020/04/09 證券．權證 達麗殖利率破10％ 股價飆漲停 10:122020/04/09 財經 大毅3月營收月增逾七成 寫2018年11月新高 16:232020/04/09 財經 大毅3月營收 月增逾七成 04:102020/04/10 證券．權證 中信銀：股債Q3築底 緊盯四關鍵 04:102020/04/10 投資理財 遠傳Q1每股賺0.67元 3月資通訊業務營收年增高達87％ 18:442020/04/10 財經 台灣大3月及Q1 EPS續坐電信每股獲利王寶座 18:442020/04/10 財經 彰銀3月稅前盈餘8.95億元 21:312020/04/10 財經 大毅鼓勵每日萬步 獎金萬元 04:102020/04/11 財經焦點 野村投信2020第二季投資展望：美陸台股＋投資債 逢低布 04:102020/04/13 產業特刊 財經熱門新聞 注意！台股門神曝警訊 散戶這周要小心了 - 財經 萬點不崩？專家：若爆2大警訊 散戶快逃命 - 財經 疫情燒斷EUV製程關鍵！ 台積電5奈米搶先機戰勝死敵 - 財經 玉山金控科技長陳昇瑋 驚傳腦出血辭世 享年44歲 - 財經 小廠活不下去？華為：手機業未來剩3家在玩 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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