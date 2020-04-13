電阻廠大毅（2478）應主管機關要求，公布3月自結損益，單月稅後純益8,000萬元，年增77.78％，稅後EPS達0.56元，年增134.55％，除了大幅成長之外，3月的EPS也賺贏去年第四季的0.53元。

由於這一波被動元件上漲，以晶片電阻為主力，台商在電阻的市佔率高度集中，第一季電阻廠漲價效應明顯，惟歐美疫情升溫，下半年景氣透明度低，未來的景氣輪廓仍待確認。

(工商 )