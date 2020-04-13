陳忻玥參加《聲林之王2》打響知名度，13日發行首張個人專輯《AM I WHO I AM》，八三夭主唱阿璞丶鼓手阿電到場力挺，送上「防疫三寶」口罩套丶防疫帽丶啞鈴。問她八三夭團員中誰是她的菜？她選阿璞，原因是阿璞身高丶小眼睛獲勝！
談到和八三夭的淵源，陳忻玥說，去年八三夭舉辦生日演唱會，劉逼邀她合作而結緣，日前劉逼自爆秘婚生子，她狀況外「我不知道逼逼結婚生小孩」，至於阿璞，她則說：「阿璞單身我是知道的。」兩人也在記者會上合唱〈來互相傷害〉大展唱功。
不過在台上台風穩健的她，坦言首次舉辦記者會，壓力很大，為此失眠、頻尿、膀胱發炎、食不下嚥，一吃飯就會乾嘔。她為了不讓家人擔心，不敢告訴家人今天是她發片記者會。
她受到製作人陶山賞識，加入陶山音樂成為高爾宣的師妹，很多朋友託她要高爾宣的簽名照，她笑說：「我都只能裝傻婉拒，因為連我都沒有他電話，而且連Line都沒有！只有他的私人臉書！」她直言兩人只是同門師兄妹關係，私下沒有太多交情。
她一直是比賽常勝軍，去年不但在《聲林之王2》征服蕭敬騰的耳朵，先前在世新大學歌唱比賽奪冠被評審陳建寧稱讚是「小陳綺貞」，讓她超級開心，很謝謝老師的肯定。
(中時 )
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