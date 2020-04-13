迎接金融科技時代來臨，逢甲大學攜手元大金控機構，13日簽署全面合作協議，包括證券、銀行、人壽與期貨、投信等元大子公司，未來都將與逢甲相關學院聯手，期盼藉此打造「跨領域金融科技實驗場域」，培育企業需求人才，邁向金融新境界。

逢甲大學指出，隨著網路安全、人工智慧與大數據、區塊鏈、雲端運算等科技整合運用在金融服務，使得金融產業面臨轉型契機，未來若5G再逐步導入，將帶領金融業充滿無限可能的未來，而掌握多元通路的次世代數位客戶是目前金融產業核心競爭力。

看準未來趨勢，逢甲與元大聯手，將建立一座「未來金融實驗室」，藉由逢甲在資訊科技領域的優勢、結合金融產業的應用，逢甲校長李秉乾說，雙方將以跨學院、跨領域合作模式，提供學生財金、量化交易與程式交易系統開發等培訓，建構未來性金融服務量能。

元大金控人資長張曉耕說，元大獲《銀行家》雜誌評選為全球500大銀行品牌，且其在「金控公司整體經營績效」評比的海外策略績效項目位居全台金控公司之冠，目前人壽及海外業務也漸成為集團獲利的第3、4引擎。

校方強調，這次合作是產業資源豐富教育內容的最好典範，藉由逢甲與元大的產學全面合作，未來將結合學校專業師資、元大優秀業師與證照、實習等方式，運用元大在東南亞布局策略與逢甲國際學院的多元管道資源，共同推動「東協金融人才育成計畫」，擴大元大子公司的國際人才庫，共創產學雙贏。

(中時 )