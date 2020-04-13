位於桃園八德的國防大學校區陸軍學院，中午傳出有正在受訓的學員發燒咳嗽多日，在上午主動向學校醫官報告後，校方為了安全起見，立刻將該位學員送往國軍醫院緊急就診，國防大學表示，為了安全起見，院方已將該位學員安排住進隔離病房，同時進行採檢篩檢，國防大學中午也緊急宣布陸軍學院暫時停課，並進行全院區的教學與住宿區大消毒，國防大學強調，目前教學仍維持正常，一切都是為了確保國軍安全，才會採取先期嚴密措施。

據了解，該名學員上星期就有發燒症狀，但是昨晚狀況好轉，不過仍有咳嗽現象，之前因休假並未告知校方，昨天該位學員晚間搭乘學校專車返回校區後，直到今天上午仍不斷咳嗽，於是要求醫務所看診並告知醫官。

校方接獲通報後，為防止意外，立刻要求將該位學員送往國軍醫院看診，院方為防萬一，檢查後安排住進隔離病房，並進行採檢送驗。

國防大學政戰主任文天佑少將表示，由於防疫作為國軍安全，因此都採取最高標準，所以刻要求停課並進行全院區消毒，包括校園、教室、寢室以及浴廁等。但是學校教學並未受到影響，目前校方已經對近期內與該位學員密切接觸者及家人造冊列管，同時進行追蹤。

國防大學也表示，陸軍學院某學員今早收假後，因咳嗽症狀加劇(無發燒)，本校確依防疫政策指導，立即將學員轉至國軍桃園總醫院就診，並未因此停課。

國防大學指出，本校已啟動防疫機制，加強院區環境消毒作業，與渠接觸人員實施區隔管理；並由國防部軍醫局指派專人協處後續處置作為，本校將全力做好各項防疫措施。

(中時電子報)