蘋果(Apple)旗下遊戲訂閱服務 Apple Arcade 周周都有新遊戲上架，讓你玩不完！本周推出日本開發商 Q-Games 出品的《Scrappers》街頭格鬥，此外《LEGO Brawls》、《tint》、《Secret Oops! 》，以及《Stranded Sails》等遊戲也都推出更新，喜愛玩手游的你不可錯過！

Scrappers, OUT NOW on Apple Arcade!

由日本開發商 Q-Games 推出的《Scrappers》(垃圾爭奪戰)是一款超風格化的未來派廢棄物管理格鬥遊戲，讓你在清理垃圾時在城市街道上戰鬥，不僅是為了勝利，也是為了辛苦撿垃圾所賺來的錢。在遊戲中你將扮演垃圾清潔員的角色，可以單打，也可以和其他最多可達三個人組成機械化清潔隊清理城市街道。在遊戲場景 Junktown (垃圾鎮)中，時間就是金錢，你必須要挑戰將垃圾推疊並且傳遞給隊友，提高效率將有機會換取更高的獎金；但是遊戲中還有敵方隊伍會發動攻擊與干擾，在趕行程跟對付他們之間，你需要作好取捨，賣力奪取高分！

根據 App Store 說明，這一項遊戲可支援 PlayStation DualShock 4、Xbox 無線控制器跟 MFi(Made for iPhone)等控制器，遊戲語言是英語，建議 9 歲以上的玩家體驗，提供了 iPad 以及 iPhone 版本。

除了《Scrappers》新上架之外，下列 Apple Arcade 遊戲也釋出了最新更新。《LEGO Brawls》：全新更新增加了每週解鎖關卡，並可收集限量版人偶；新聞區段為玩家提供關於目前解鎖關卡的更多資訊；以及以包含新遊戲模式，以《Lego Hidden Side》遊戲組合為主題的全新關卡；《tint.》 ：具備全新 Zen 模式，玩家可以透過隨時可跳過的簡單關卡來享受水彩顏料的樂趣。非常適合孩子們和全家享受水彩畫過程：《Secret Oops!》：最新更新增加了一個新的可玩世界：Volcano Island (火山島)，擁有不同配置的 15 道關卡，最多可容納 4 個玩家：《Stranded Sails》：新的「探索」更新包括快速穿梭功能，玩家可以在其中探索古老的傳送門石頭，進而使他們在探索 Cursed Islands (詛咒群島) 時能夠在其間快速穿梭。該更新還包括對步行和划船能源成本的調整、提升的教學任務路線等。

Apple Arcade 是蘋果旗下的遊戲訂閱服務，可支援 Mac、Apple TV、iPhone、iPad 以及 iPad touch 等平台，可面試玩一個月，之後每一個月的訂閱費用是 NT$ 170。所有加入 Apple Arcade 的遊戲都不會單獨發行，換句話說必須要透過訂閱 Apple Arcade 才能體驗。遊戲進度將會跨設備之間同步，目前 Apple Arcade 上的遊戲已經超過百款，體驗過程不會有任何廣告干擾，也支援家人共享(一人訂閱，可至多與額外五位家人共享)。

(中時電子報)