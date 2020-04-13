民進黨彰化縣黨部評議委員召集人許廣東挑戰主委。（邱建富提供／吳敏菁彰化傳真）

民進黨彰化縣黨部主委改選起跑，13日起登記，現任主邱建富拚連任，預計14日要登記，將面對縣評議委員召集人許廣東挑戰，排17日登記，邱建富知名度高，許廣東則得前縣長魏明谷、議員賴清美等挺力支持，雙雄不僅是龍爭虎鬥，也被視是布局下屆縣長人馬的前哨戰。

彰化縣民進黨近6千黨員，5月24日除主委改選投票，還要選出縣級黨代表和中央黨代表，縣級黨代表名額97人，除了48名議員、鄉鎮市長等是當然代表，其餘票選，中央黨代表則是9人，其中3名立委是當然黨代表。

歷來主委改選都非常激烈，邱建富挾著操盤立委、總統選舉，彰化縣贏得漂亮，再拚連任仍不輕鬆，畢竟綠營裡派系的力量不可小覷，許廣東就打著「不以黨職謀生，本人和家族更不會擔任公職，不會以主委當跳板」拋出帶著攻擊力道的戰書。

許廣東表示，競逐主委，不伎不求，主要是協助提名同志下屆選舉，讓黨部運作和資源分配都更公平，得到新潮流派系的支持，但他強調不屬新系。許廣東是綠色友誼連線、鹿港人從事水五金等企業，2004年因認同民主運動理念，加入民進黨，自始自終無條件、無力以赴支持民進黨提名候選人，2016年開始擔任黨職。

邱建富不諱言，民意勸進的支持力道和團隊能力，都是競選下屆縣長的資源和助力

，但反駁爭取連任主委是「扛轎兼坐轎」，指出主委一任只有1年2個月，下屆的任期卸任到距離縣長選舉都還有半年之久。

邱建富強調，這次主委拚連任，目的更在為持續擴大、深化黨部組織，延續改革，要強化教育訓練選拔人才，讓村里長、代表候選人年輕化，整合資源。

這次選舉，民進黨內部已然牽動「堵路」、「布局」等兩股力道，激烈交鋒了，參選人雙方都喊出要讓黨部資源分配更公平的理念。

相較民進黨，國民黨彰化縣黨部主委張錦昆則直接受任命，近日來也為尋覓適合鄉鎮市黨部「義務職主委」馬不停蹄，煞費心血和口舌，意屬黨內已擔任鄉鎮市長來兼任，但各人為下屆選舉，各有不同考量，已確定和美鎮長阮厚爵將接任和美鎮黨部主委，其餘都還待確認、敲定和說服中。

(中時 )