富宇建設執行長張世欣、立委張廖萬堅熱愛棒球運動，與球員互動投球，架勢十足。（盧金足攝）

立委張廖萬堅（右二）訪視球隊練習環境，鼓勵學子為夢想揮棒。（盧金足攝）

立委張廖萬堅、富宇建設執行長張世欣與富宇慈善基金會執行長張宇承，多年來以實際行動力挺青棒強隊「西苑棒球隊

」，日前走訪櫻花棒球場，也參與棒球隊的傳接球與打擊訓練，面對接下來沒有觀眾的比賽，林朝煌教練笑稱，「這樣學生比較不會緊張啦！」在各種場地比賽，對選手是最佳的考驗和磨練。

受新冠肺炎影響，國內青棒賽事雖未取消或延期，但皆不開放觀眾入場；富宇建設為青棒強隊「西苑棒球隊」主要贊助企業，日前偕同立委張廖萬堅，訪視球隊練習環境，鼓勵學子為夢想揮棒。

張廖萬堅表示，西苑棒球隊創隊逾20年，培育出無數頂尖選手，有數十名校友畢業後進軍國內外職棒發展；去年總統蔡英文率隊視察，曾撥3000萬元協助老舊球場修繕，但球隊經營有賴民間企業的長年認養。

富宇建設執行長張世欣說，十年前第一次捐贈時，發現球隊設備、球員裝備都不甚理想，當下決定舉辦募款餐會，邀集協力廠商共同捐出808萬元作為球隊發展基金，為球隊日後的發展奠定基礎。

「十年間陸續走訪，西苑已是國內青棒的頂尖隊伍，累積不少亮眼成績，與有榮焉！」張世欣表示，今年富宇也提供120萬元贊助經費，期盼讓球隊能無後顧之憂，專注為夢想揮棒。

受疫情衝擊，國內青棒賽事雖未取消和延期，但皆不開放觀眾入場，西苑棒球隊教練林朝煌表示，因球場訓練環境空曠，校方對防疫知識進行宣導，落實疫情指揮中心頒布的防護措施，目前球隊訓練仍照常進行。

(中時 )