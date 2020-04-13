大陸外交部發言人趙立堅在回應美方評論廣東防疫過程對非洲人歧視做法時表示，美方妄言聳聽、挑撥是非，既不道德，更不負責任。奉勸美方還是把精力放在本國疫情防控上，企圖借機挑撥中非友好關係不可能得逞。

在今天大陸外交部例行記者會上有媒體提問：美國國務院發言人11日稱，廣東等地在新冠肺炎疫情防控過程中出現了針對非洲人的歧視性做法、中國對非洲的排外情緒令人遺憾卻不令人意外，只要看看中國在非洲參與的專案，都會看到這種虐待操縱行為、中國對非洲的承諾從未兌現過，中國在疫情期間如此對待他們尤其是學生，這清楚地反映出中國與非洲所謂「夥伴關係」的實質。中方對美方言論有何回應？

趙立堅回應稱，中方注意到美國國務院發言人的表態。在當前國際社會亟需團結抗疫的形勢下，美方妄言聳聽、挑撥是非，既不道德，更不負責任。我們奉勸美方還是把精力放在本國疫情防控上，企圖借機挑撥中非友好關係不可能得逞。

趙立堅強調，中國政府在疫情防控過程中，高度重視保障外國在華人員的生命健康安全，對所有外國在華人員一視同仁，反對任何針對特定人群的差異性做法。中非一直是好朋友、好夥伴、好兄弟。在中國人民抗擊疫情的關鍵時刻，非洲國家和人民給予有力聲援和支持。在非洲疫情日趨嚴峻的形勢下，中國從政府到民間都積極行動，緊急馳援非洲，得到非洲國家和人民高度評價。中國對非友好的政策沒有任何改變，非洲國家和人民對華友好的感情也不會有任何動搖。

趙立堅指出，我們不會對非洲兄弟搞歧視。事實上，前期中國疫情嚴重的時候，非洲在湖北和武漢的3000多名留學生除1人感染並被很快治癒外，其他人都安然無恙。針對近期非方反映的非洲國家在粵公民的關切，廣東方面已進行梳理排查，並採取了一系列新的舉措。相信經過中非雙方共同努力，事情將得到妥善解決。

(中時電子報)