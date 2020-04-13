目前茄萣大排正在加強底泥清淤，預計6月底可以完成。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

民進黨立委邱志偉向高雄市水利局爭取經費550萬元，對茄萣區茄萣大排加蓋段與橡皮壩上游展開底泥清淤工程，預計6月底將完工。未來，他也將持續與高市府共同爭取中央前瞻等補助，逐步推動建設改善河域水質與環境整體營造，使茄萣排水成為清溪綠水。

茄萣大排是茄萣區主要的排水渠道，由於當地並未有汙水下水道系統，生活汙水、事業廢水及雨水排放全都隨著路邊側溝匯集流至大排中，未加蓋的大排在陽光曝曬下往往散發出陣陣惡臭，緊鄰大排的住家眾多，馬路車水馬龍，惡臭味令人難以忍受，被茄萣居民詬病已久。

邱志偉接獲陳情，曾多次在茄萣大排辦理會勘，釐清各單位責任歸屬，最終高雄市水利局同意編列預算550萬元支應底泥清淤工程，從3月間已經陸續進行，預計6月底將能完工。

邱志偉指出，感謝水利局承擔清除底泥，茄萣並未施做污水下水道，其汙水主要來源包括生活汙水、市場、攤販，及農業漁業養殖等，但汙水下水道工程改善期程甚長，且經費甚鉅，無法於短時間見效；在汙水下水道系統尚未完成前可以先以截流方式，將汙水尚未排入茄萣大排前截流、處理後排放，逐步改善水域水質。

由於處理下水道是民眾看不到的建設，但卻可以提升民眾對河川水質改善及河岸環境營造感受，邱志偉說，內政部補助地方政府完善整體汙水下水道系統建置，將尚未接管或無法接管地區以設置汙水截流設施方式，集中汙水至汙水廠處理，並融入防洪安全與景觀思維，創造新型態的都市水岸空間。

(旺報 )