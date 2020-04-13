二月零售、住宿餐飲僱用月減二萬餘人 16:502020/04/13 工商 于國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 主計總處今（13）日發布薪資統計指出，在新冠肺炎疫情衝擊下，2月部分行業僱用、工時及薪資已出現影響。與1月比較，住宿餐飲、零售業僱用人數各減1.6萬人、6千人（併計減2.2萬人），汽車客運業、航空客運業的經常性薪資則各減6.8％、3.8％。 另，主計總處估計，今年各業平均年終獎金為1.65個月，比去年1.68個月、前年1.70個月來得低，為近三年最低。 國勢普查處專委陳惠欣表示，由於2月仍在疫情初期，預期3月勞動市場會更嚴峻，主計總處將密切觀察。 (工商 ) #僱用 #主計總處 #住宿餐飲 #薪資 #減二 也許您會感興趣 推薦閱讀 文化部祭4成薪資補助 影城盼降租優先 04:102020/04/10 生活新聞 雲縣府及公所釋職缺 13日登記 04:102020/04/10 地方新聞 《資訊服務》104統計：線上工作數住宿餐飲減幅最大 11:082020/04/10 財經 鴻海稱僱用員工已達標 要求威州核撥補助款 15:152020/04/10 財經 立委推限高薪肥貓條款 金管會：國外無先例 20:452020/04/10 財經 經部加碼380億 補貼艱困企業 04:092020/04/11 財經要聞 立委擬限企業肥貓 金管會：國外無先例 04:092020/04/11 金融．稅務 凍未條！ 連鎖餐飲：政府紓困不實際 04:102020/04/13 財經要聞 防疫期搶到培訓再領2萬補助？交通部：有限制 09:262020/04/13 生活 指數遭遇缺口反壓 台股短線區間操作 13:532020/04/13 財經 財經熱門新聞 萬點不崩？專家：若爆2大警訊 散戶快逃命 - 財經 注意！台股門神曝警訊 散戶這周要小心了 - 財經 最優秀主權基金也栽筋斗！ 老謝揭台積電重摔內幕 - 財經 疫情燒斷EUV製程關鍵！ 台積電5奈米搶先機戰勝死敵 - 財經 小廠活不下去？華為：手機業未來剩3家在玩 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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