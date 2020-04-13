主計總處今（13）日發布薪資統計指出，在新冠肺炎疫情衝擊下，2月部分行業僱用、工時及薪資已出現影響。與1月比較，住宿餐飲、零售業僱用人數各減1.6萬人、6千人（併計減2.2萬人），汽車客運業、航空客運業的經常性薪資則各減6.8％、3.8％。

另，主計總處估計，今年各業平均年終獎金為1.65個月，比去年1.68個月、前年1.70個月來得低，為近三年最低。

國勢普查處專委陳惠欣表示，由於2月仍在疫情初期，預期3月勞動市場會更嚴峻，主計總處將密切觀察。

(工商 )