大倫國中再奪JHBL冠軍，苗栗縣長徐耀昌等人頒獎肯定大倫男子籃球隊的優異表現。（何冠嫻攝）

大倫國中再奪JHBL冠軍，苗栗縣長徐耀昌13日接見表揚，肯定大倫男子籃球隊的優異表現。（何冠嫻攝）

大倫國中籃球隊專注當下並相信彼此，展現訓練成果全力以赴，拿下JHBL冠軍。（何冠嫻攝）

大倫國中男籃時隔7個學年再度挑戰JHBL冠軍賽，賽事精彩激烈奪下JHBL冠軍，隊員邱翊安榮獲冠軍賽MVP及大會助攻王，縣長徐耀昌等人13日接見表揚並頒贈獎勵金，期勉選手們再接再厲，為苗栗再創歷史新頁。

大倫國中在107學年，因未得前8強成績，從資格賽開始打起，並在教練團臨場調度及團隊攻防優異表現下，一路過關斬將，在男子組冠軍戰中，對戰這季黑馬新北市安康國中。

比賽過程中大倫雖一度落後，但在教練陳弘澤的沈著調度下全隊將士用命，最終克服落後劣勢逆轉安康，終場以79：75拿下隊史第2冠。教練謝念祖也表示，孩子們「專注當下，相信教練、相信隊友」，不管領先還是落後，場上、場下的隊友都是相互加油鼓勵，就連邱翊安5犯規下場時也說，「我還有你們，我們一定會贏」，團隊一條心專注當下，並用盡全力打贏勝戰。

13日徐耀昌表揚大倫男子籃球隊，並頒發教練獎勵金6萬2500元，及選手獎勵金25萬元。苗栗縣議會議長鍾東錦、副議長李文斌、議員余文忠、徐筱菁、孫素娥、鄭碧玉、湯維岳、許櫻萍、楊明燁，及苗栗市長邱鎮軍等人也到場肯定球隊優異表現，與有榮焉。

徐耀昌表示，去年明仁國中籃球隊拿下JHBL冠軍，今年大倫國中男籃在暌違11年，再奪JHBL男甲組第2冠，延續佳績，抱回男甲組冠軍，球隊堅持努力的精神值得肯定，今年11月將代表國家前往克羅埃西亞參加「2020年世界中學生籃球U15錦標賽」，期勉選手們繼續努力，再創苗栗光榮歷史。

(中時 )