手工製麵與早午餐業者合作，透過外送平台，盼能提升疫情期間的業績。（林和生攝）

新冠肺炎疫情蔓延，餐飲業首當其衝，屏東知名早午餐業者找來日曬麵廠商齊打團體戰，透過品牌結盟方式推出雞湯日曬麵，並攜手美食外送平台，盼將「風和日麗」送到消費者家裡，一同迎接陰霾後的曙光。

傳承60年的家傳掛麵手藝，長安製麵吳冠翬說，北緯23.5度的屏東，有著全台日照最長的優點，手工整麵重複碾壓，堅持不速成烘乾，完全透過日曬，讓麵條展現最真實的筋性與韌性，這飽滿的陽光也讓人每一口都感受到和風暖陽的心意。

不過受到疫情影響，下游麵攤、店鋪生意直線下滑，自家麵條業績也跌了超過3成。早午餐業者徐皖台坦言，隨著疫情升溫，餐飲業沒有生意、人走不進來，讓他驚覺，所有人都不能置身事外，更無法像過去一樣繼續單打獨鬥。

於是決定採取品牌結盟方式，並委託外送平台，推出新品日曬麵，徐皖台說，既然日子過得苦悶，就把陽光幸福送到民眾手上，因為他堅信，陰霾過後還是盼得到陽光。

外送美食平台區經理蘇子翔指出，公司外送初衷便是「外送幸福」，近期更力推「安心配送流程」，除要求外送夥伴每日落實防疫自主檢查、定期調查外送夥伴呼吸道症狀及旅遊史，並宣導無接觸送餐，建立消費者、店家及外送夥伴都健康安心的配送環境。統計整個3月，訂單已比過去翻倍成長。

(中時 )