屏東知名作家郭漢辰上月因肝癌病逝、享年56歲，他一生以文學為信仰、生前勤於筆耕，為屏東寫下不少動人文字；為表彰郭對在地文學貢獻，屏東縣政府文化處14日起將於屏東市介壽圖書館辦理紀念書展，提供一系列著作，讓讀者瞭解他對屏東土地與人文的深刻描繪。

郭漢辰擔任報社記者15年，轉換跑道後曾至成大研究所攻讀台灣文學，2008年與同好成立屏東縣阿緱文學會，致力推廣文學與閱讀，同時間將記者期間所見當成養分，創作各類散文、小說及現代詩，著作超過30餘本，更是各類文學獎得主。

屏縣府文化處長吳明榮表示，郭漢辰受到葉石濤、陳冠學、王禎和及張愛玲等作家影響，投入地方書寫，並留下許多動人的文字，也規畫或參與屏東文學飛翔、青少年讀本進校園、大武山文學獎、大武山文學營等活動，用心為屏東文學扎根。

去年更進駐作家張曉風在勝利眷村的舊居永勝5號，定期舉辦文學分享，使老眷村成為推廣閱讀的基地，是他對在地文化傳承的一份使命。吳明榮說，期待藉由辦理紀念書展的方式，提供郭漢辰自1996年以來的一系列著作，讓讀者更加認識他的文學才情，也向他表達最誠摯的尊敬與感謝。

(中時 )