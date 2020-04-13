疫情重創交通運輸業，尤其經營機場路線的國道客運業者的營運狀況更為嚴峻。交通部長林佳龍今天向國道客運業者承諾，再擴大至所有路線，3500輛車依運量下降幅度，分級補貼營運費用，每月可申請1至3萬元、共3個月。
林佳龍中午至市府轉運站，訪視國道客運業者營運受疫情影響情形。國光客運總經理吳忠錫簡報表示，自3月19日起對出入境管制後，營運機場路線的國光、統聯、大有、日豪及長榮等5家業者、共14條路線，較去年同期下降幅度高達95.6％。據悉，統聯客運在出入境管制後，跟去年同期相比，整體跌5成，其中，機場路線跌9成。
林佳龍說，交通部知道因疫情衝擊，特別是客運業業績受到很大影響，因此擴大對國道客運業的補助，從先前針對機場路線280輛、840萬元的補助，擴大到所有國道客運，總共有32家、186條路線、3500輛；如果運量減少5成以上，補助每月3萬一輛，連續3個月，共9萬元，如果運量降低是在3成至5成，補助每月2萬元，連續3個月，如果運量是減低2成到3成，每月補助1萬元，以三級補貼方式，讓國道客運可以維持正常營運；針對國道客運的預算共2.3億元。
林佳龍表示，配合疫情發展，隨時檢討紓困措施；因疫情持續升溫，公路總局近期已訂定國道客運路線彈性減班機制，讓業者可因應實際載客狀況調整營運班次、另對受創嚴重的機場路線，公路總局今天完成核撥每車3萬元營運費用。
(中時 )
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