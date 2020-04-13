台東美麗灣岸際發現1隻死亡多時的綠蠵龜。（翻攝圖片／莊哲權台東傳真）

海洋生物悲歌！海巡人員13日中午在綠島燕子口沙灘發1頭侏儒抹香鯨屍體，已經發出惡臭；無獨有偶，同日於東海岸美麗灣岸際發現1隻死亡綠蠵龜，由於均已死亡多時，無研究價值，除了鯨體採部分殘骸送驗以外，海巡人員已分別 將鯨、龜就地掩埋。

13日中午12時許，第十巡防區指揮部接獲民眾通報，於綠島鄉燕子口附近岸際發現1頭死亡多時的鯨魚，海巡人員抵達現場後實施現場管制，並對鯨魚屍體進行丈量，體長約120公分，體寬因外觀嚴重腐爛腫脹故無法測量。

經通報鯨豚保育相關單位，初步辨識該鯨魚屍體品種為侏儒抹香鯨，因其外觀受到鯊魚及其他生物啃咬嚴重腐爛，僅剩身體前半段殘骸，另聯繫成功大學鯨豚中心後表示，請協助採取1塊骨頭樣本後，並將鯨魚屍體就地掩埋。

另外，13日上午10時25分亦接獲民眾通報，於台東卑南鄉美麗灣海灘發現1隻死亡綠蠵龜，岸巡人員前處理，發現海龜死亡多時無研究價值，經通報號台東縣政府後，獲准同意後就地完成掩埋。

第一三岸巡隊呼籲，東部海域常有保育類海洋生物迷航擱淺，民眾如有發現，請立即撥打海巡署服務專線118，由海巡人員協助處理，以維護永續海洋生態環境及資源。

(中時 )