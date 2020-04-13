歐盟多國的新冠肺炎疫情嚴峻。法國政府12日向歐盟表示，該國將關閉邊境至10月30日，建議其他成員國亦應封閉邊境至9月底。歐盟執委會主席馮德萊恩則警告，疫情可能會持續到明年，呼籲民眾不必計畫夏季旅遊度假。

德國《圖片報》周日刊登馮德萊恩的訪問，她建議所有人暫時不要計畫夏季外遊，目前也無人能確知7月、8月的情況。她又指，長者及患有慢性病人士，要有隔離數個月、甚至是至年底的準備，直至疫苗面世為止。她了解隔離有其困難及負擔，但這項政策生死攸關，民眾必須有耐性及自律，要學習與新冠病毒一起生活數個月。

法國政府則表示，因應疫情及恐怖主義威脅，將維持邊境管制措施至10月底，並希望其他申根公約國家繼續維持對外旅遊限制至9月。

截至12日，法國共有逾13.3萬人確診，約1.5萬人死亡，但重症患者數量連續第4日下降，總統馬克洪13日將發表電視講話，料將宣布再次延長居家令。法國的居家令自3月17日起實施，先前已延長1次。

馮德萊恩則指，不希望針對歐盟國家訂立統一的解除封城策略，因為每個成員國都面對不同問題。

另外，法媒報導，75％國民認為，由於國內缺乏口罩，因此政府刻意隱瞞口罩的防疫功效，藉此說服國民不要戴口罩。72%國民和81%年齡65歲或以上人士都支持在區内規定居民出外戴口罩。

法國財政部長勒邁爾則表示，政府可撥款200億歐元資金協助受到疫情衝擊的公司。這筆基金將列入本周呈交部長的預算案。

(中時 )