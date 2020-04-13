民營銀行變相抽銀根，公股銀行變成「難民營」。公股金融圈人士透露，近來有不少紓困業務是從其他民營銀行轉檯，一是舊客戶在其他銀行的業務，二是爭取紓困的新客戶，這些客戶遭到民營銀行用兩種方式變相「抽銀根」，一是直接凍結客戶在該民營銀行原本申請，已准而未動用的週轉金額度，二是直接把利率大幅拉高2個百分點以上來「以價制量」，要客戶直接出走，因此大批中小企業戶幾乎是「逃難」來公股銀行，讓行庫已形同「難民營」。

金管會上週已針對三大獎勵措施全面發函給全體國銀，其中對於「效率」的部分，金管會開出三種條件，若比政院原本規定的時限少1或2天，就可達標，包括：1、100萬以內的借款或展延，6天內完成；2、週轉金審核8天內完成（政院限10天）；3、資本性支出13天內完成（政院限15天）。

上述的獎勵措施對民營銀行能發揮多少「激勵」作用，金融圈普遍存疑，因為現在整個市場震盪，業務或據點都不宜擴張，想減少提存，金管會也不願放行；比起這些，由於金管會無法強制銀行業者的利率訂價，不少民營銀行也看中這點，所以用抬高利率的方式，把想紓困的企業趕到別家銀行，尤以公股銀行居多。

更扯的是，還有銀行「挾利率以自重」，據被民營銀行趕到公股銀行的中小企業戶指出，原本的往來銀行拉高利率至4％、5％，甚至更高的時候，面對一臉訝異的中小企業戶不斷以「風險訂價」來推託高利訂價之外，甚至還「介紹」說：「如果不要的話，可以去公股銀行。」

行庫主管私下無奈指出，早期民營銀行若拒收大額存款時，也是要客戶轉到公股銀行，現在場景重演，只是大額存款變成紓困案，存款還不會帶來風險，但從別的銀行移來公股銀行的紓困案，卻是新的風險開始。

截至上週五止，公股銀行受理專案紓困申請件數，已超過2000件，不過對此行庫主管私下指出，除了行庫自身的舊客戶、舊業務紓困之外，超過2000件的受理金額裡，其實有數百件與其他的民營銀行有關。

除了上述抬高利率的作法，另一種變相抽銀根的方式，則是凍結該客戶原本在該銀行可使用的週轉金額度，亦即，對於客戶先前「已准而未動用」的額度，直接予以凍結；行庫主管對此指出，一般而言，客戶會分散和銀行的往來，在二、三家，甚至更多銀行都會有借款往來，然而現在最常見的，就是自家客戶在別家銀行的額度遭到「凍結」，只能回頭來向公股銀行求救，倘若公股銀行現有的額度不夠用，還得再新增週轉金借款來彌補遭到民營銀行凍結不能使用的額度。

(工商 )