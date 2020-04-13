政府紓困，工商團體盼直接降稅，財長稱涉及修法、緩不濟急，工商團體負責人直言，小英政府已是完全執政，只要政府願意做，就能做到，如果只要涉及修法，就什麼都不用做了嗎？

包括商總理事長賴正鎰、中小企業總會理事長李育家都疾呼金援、降稅是紓困最有效、直接的方法，並具體提出降營所稅17％至15％、5％營業稅降至3％、甚至是減半。

但是財長蘇建榮不贊同。他表示，所有減稅都要修法，明年才能適用，根本緩不濟急，而台灣的營業稅5％是全球最低，降至3%稅損將達新台幣1500多億元，直接影響地方財源。

商總副理事長許舒博直言，民進黨在國會過半，小英政府是完全執政，如果政府想做、願意做，「修法會很難嗎？一下子就過了！」

賴正鎰也說，非常時期本應採取非常手段，如果政府擔心稅收或影響地方財政，可設定落日條款，況且工商企業界的訴求也是在防疫期間能夠「減稅救經濟」，因此在非常時期採取短期1至2年的減稅措施，待疫情過後，百業回生機，再調回原稅率。

李育家也說，只要談到修法，就什麼都不用做了嗎？即使是要修法，攸關中小企業生存、振興經濟的法案，在立法院那個黨會反對？況且民進黨在國會過半數。

他說，會提出降營所稅、營業稅，不是在挖錢坑，而是目前政府的稅收有餘，為何不能還稅於民？而財政部日前也主動調降小規模營業人（攤商、小吃店）核定的營業稅額，為何不能擴大適用範圍？

李育家強調，只是希望在疫情期間「暫時」將營業稅由5％降為3％，再搭配政府振興券的發放，不但可刺激消費，也為中小企業帶來即時雨，還能挽救瀕臨停擺的消費市場。

(工商 )