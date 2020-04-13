李明川日前在衛視中文台《請問你是哪裡人》節目上，分享自己剛入行時犯過的傻事。李明川回憶當年他身兼造型師、服裝師以及娛樂新聞主持人，有次謝霆鋒來台拍MV交由李明川化妝，隔天出席發片記者會竟然遇到李明川來訪問，謝霆鋒覺得眼熟但不確定，讓他摸不著頭緒，問了經紀人之後才確認是同一個人。

李明川從事造型工作資歷已經25年，他說自己本來人生的志向是要當平面攝影師，當時他和同學合開攝影工作室，因為被太多大牌化妝師、服裝師惹惱，有次怎麼都敲不到人，於是李明川決定自己下海，跑到誠品書店買了兩本化妝工具書，花了3天研讀之後就直接上陣，之後李明川就莫名變成了服裝師跟化妝師。

當時入行不久的李明川，加入《完全娛樂》節目班底，製作人的要求他都使命必達，於是除了出外景跟主持之外，同時也是化妝、服裝、造型師。有次李明川擔任謝霆鋒MV拍攝的化妝師，MV拍了一整天兩人也沒說到幾句話，隔天謝霆鋒出席記者會，見到變成外景主持人的李明川，越看越覺得奇怪，忍不住問了經紀人，才發現原來李明川也是昨天拍MV的化妝師，身兼多職。

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(中時電子報)