「防疫，閱讀沒距離！」台中市圖館長張曉玲13日表示，台中市立圖書館推出多元安心閱讀服務，包括「行動圖書車」、「班級共讀書箱」及「線上電子書」等，透過「行動圖書車」將共讀書籍送到校園，不但落實防疫，也持續扮演圖書館為社區公共資訊站的角色。

張曉玲指出，受疫情影響，學校師生都減少進出公共場所，台中市圖邀請國中小教師推薦適讀好書，以班級為單位申請「班級共讀書箱」，每只共讀書箱內裝同款30冊書，方便老師指導共讀時，學生可人手一本，近兩年已購置120只書箱，今年也陸續新增。

中市圖表示，台中市各國中小教師只要透過團體借閱證預約借閱「班級共讀書箱」，中市圖將透過「行動圖書車」將書籍親送到校，解決學校運送與防疫問題，自推出後，總已借出316箱，高達9千480冊書籍，受到師生熱烈支持。

中市圖指出，台中市有7輛「行動圖書車」提供近百所偏遠國小駐點服務，出發前均全車消毒，期間並定時進行設備消毒，讓閱讀不因疫情而產生距離。

(中時 )