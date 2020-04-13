新冠肺炎疫情，衝擊消費經濟及就業市場，縣長林明溱要求妥善宣導「安心即時上工計畫」補助，目前還有250個臨時工職缺，民眾可逕向南投就業服務中心申請；副縣長陳正昇則鼓勵員工訂外送餐，幫助餐飲業度過疫情難關。

林明溱在縣務會議指出，因應新冠肺炎疫情對就業市場影響，勞動部針對減班休息勞工，推出「安心即時上工計畫」，增加打工機會，幫助減班勞工增加收入，降低疫情對生計的影響。

安心即時上工計畫象是打工族、即部分工時勞工，因受疫情影響而縮減工時的補救方案，每月工作時間80小時，時薪158元，每月最多可領取1萬2640元，工作期限6個月。

社會及勞動處長林志忠指出，南投縣獲勞動部分配補助名額為500名，還有250個名額，已商請各局處如有防疫工作需求，例如發放口罩、送餐、量額溫、環境清潔消毒或其他簡單庶務性工作等，都可提報用人需求，經用人單位面試後再決定是否錄用，機會難得請民眾把握。

陳正昇則呼籲民眾及公務員回饋社會，向餐飲店訂購外送午餐，因為便當也是產業鏈，便當中有農民種植的蔬菜、有米油消費，有廚工工作，還有店家的盈收，影響很多人的生計，大家多多選購，既能防疫又能幫助餐廳業者維持營運。

(中時 )