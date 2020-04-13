女星何妤玟和老公邵天成因對婚姻的理解不同，兩人經過諮商、磨合與溝通後，在年初簽字離婚、結束8年婚姻，兩人好聚好散，共同撫養一對女兒，名嘴狄志為就透露，何妤玟曾吐兼顧家庭與事業的心聲，也讓狄志為心疼：「妤玟你辛苦了，希望你未來還是能遇到愛你寵你的男人」。

狄志為今（13日）在臉書透露，他上個月才到何妤玟家出外景，完全感覺不出她已經離婚，由於當時的外景主題是「得兼顧事業跟家庭的職業婦女」，狄志為也問何妤玟「會不會覺得家庭跟事業要兼顧很辛苦」，而她則是嘆一口氣說：「一定要留一點彈性給自己，不然你會喘不過氣」。

狄志為驚呼何妤玟敬業之餘，他也有感而發：「很可能這八年的婚姻，她都沒留太多彈性給自己」，感嘆何妤玟為了當襯職的太太和媽咪付出太多，如今何妤玟已恢復單身，狄志為則認為，分開不一定不好「沒有愛情的婚姻，勉強在一起也是痛苦」。

(中時電子報)