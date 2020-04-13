嘉義縣梅山鄉農會總幹事黃世裕（左）為給第一線防疫人員溫暖，發起「送茶包挺防疫」行動，獲多位茶農熱情響應，合力捐贈25萬包茶包給第一線防疫人員，13日由縣長翁章梁（右）代表受贈。（呂妍庭攝）

梅山鄉農會為給第一線防疫人員溫暖，也鼓勵大家喝茶防疫，發起「送茶包挺防疫」行動，獲梅山鄉多位茶農熱情響應，合力捐贈25萬包茶包。（呂妍庭攝）

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近期嘉義長庚研究團隊，發現台灣茶葉含有可抑制病毒活性因子，梅山鄉農會黃世裕總幹事發起｢送茶包挺防疫｣行動，獲梅山茶農熱情響應，合力捐贈茶包25萬包，在嘉義縣長縣長翁章梁撮合下，其中15萬包捐給中央流行疫情指揮中心，10萬包慰勞嘉義縣防疫醫療人員。另外，在縣議員何子凡協助下，LINE Taiwan台灣連線股分有限公司捐贈免費影音序號卡一批，將陪伴居家檢疫隔離期鄉親安心做防疫。

今13日捐贈現場由翁章梁及疾病管制署南區管制中心主任李翠鳳代表受贈，「防疫期間大家都非常努力。」翁章梁誠摯感謝，不論第一線醫護人員、助於防疫工作進展、籌備物資等所有人員，皆仰賴大家共同努力。

「大家辛苦了！」翁章梁說，梅山鄉農會邀請茶農募集25萬包茶包，其中15萬包將捐給中央疫情指揮中心、10萬包將分送給縣內5千多名防疫醫療人員，將由衛生局分贈各醫療院所醫護人員、藥師及基層衛生所等所有醫療防疫夥伴，防疫工作大家一起來，感謝LINE Taiwan及梅山鄉農會。

黃世裕說，疫情暴發以來，眾多防疫人員飽受各種壓力和批評漫駡，尤其不少村里幹事負責關懷居家檢疫、隔離民眾，工作量倍增，讓人看了也心疼，既然有研究證明喝茶助防疫，為了讓辛苦防疫人員感受到溫暖，農會才會發起送茶包行動。林若凡則打包票，不夠還可以再追加贈送，但希望疫情就此打住。

(中時 )