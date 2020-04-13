緯軟(4953)今天參加櫃買中心舉辦線上業績發表會，該公司2019年營收、獲利創下歷年新高，展望今年，公司指出，從2006年後年年獲利，主要培養很多長期客戶，讓營運有基本盤，今年會守住基本盤，不會刻意衝刺營收，5G、AI、IoT三個產業短期雖受影響，但中長期成長趨勢不變，會適當部署，抓到成長動能。

緯軟2019年營收53.23億元，年增3.47％，毛利率24.47％，優於前一年度的23.51％，稅後淨利4.13億元，年增63.2％，每股盈餘6.23元。其中，去年第4季營收12.81億元，季減5.1％，毛利率22.7％，比上季25％下滑，稅後淨利0.74億元，季減34.3％，每股盈餘1.12元，主要有大客戶對外包工作內容流程及因應資安考量收回，且該客戶利潤較高，部分成本也反映在第4季，導致單季獲利下滑。

2019年營收以區域來看，台灣及香港占比27％、大陸占比54％、日本占比16％、歐美其他地區占比3％，去年比重提升主要在兩岸三地。以產業別來看，IT高科技業占比49％、年增54％，金融業占比22％、年增22％，電信業占比16％、年增40％，製造業占比8％、年增14％，其他占比5％。

緯軟將大陸總部從北京搬到武漢，但今年卻遭逢新冠肺炎衝擊，武漢率先封城，不過，公司服務模式中有離岸交付機制，可以透過遠距工作交付，復工比其他公司速度更快。此外，1月底武漢封城後，開發APP追蹤員工狀況，在大陸當地政府復工前就有些進行遠端工作，3月已經達到9成復工率，4月除了武漢外幾乎都復工，大陸地區的營收表現漸漸回升。

但大陸疫情近期趨緩，其他地方陸續爆發，尤其日本正值高峰，日本地區現在還沒有看到很大影響，但之後則還要觀察。整體來看，公司第2季營運表現還在正常範圍之內。經營階層也表示，今年不追求營業額成長，會做人員、管理及風險相關基礎建設，把獲利做到更穩健。

(時報資訊)