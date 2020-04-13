全球資本市場在新冠肺炎疫情衝擊下大幅波動，中壽(2823)今年第1季獲利逆勢繳出亮麗的成績，3月自結稅後淨利14.2億元，第1季稅後淨利更達44.6億元，創歷年同期新高，年增59％，每股稅後盈餘1元，在審慎控管投資信用風險，3月自結資本適足率維持在300％，遠高於法定要求。

此外，中壽董事會日前通過每股發放現金股利0.6元及股票股利0.6元，為首家宣布發放現金股利的壽險公司。中壽長期推動高價值分期繳商品，雖然受到疫情影響，但今年第1季長年期分期繳商品新契約保費收入仍較去年同期成長高達28％，帶動公司價值逐年穩定成長。

中壽在疫情期間，除了對外推出包括保費緩收、放寬法定傳染病除外理賠等八項保戶關懷服務，更率先業界提出加發醫事人員保戶確診慰問金及免除住院醫療商品的法定傳染病等待期的批註服務；對內則啟動各種行動化與遠距線上作業、異地備援與居家辦公機制等措施。中壽為壽險業界首家獲准並已在第一季啟動試辦人臉辨識行動投保，未來可望將刷臉身分辨識技術逐步擴大到保單保全、契約變更、理賠等服務，同步支持通路數位轉型及升級對保戶的數位服務。

(時報資訊)