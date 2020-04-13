◎陳時中承認 做了讓新加坡困擾的事

新加坡總理夫人因為我國捐贈口罩在臉書發文「呃」，引發兩國民眾在網路互戰。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，承認當時禁止了兩條生產線對星國造成困擾，希望大家相關發言可以停了。

◎口罩販賣機卡卡 柯P下令修改

北市試辦口罩自動販賣機，即日起民眾可在信義區健康服務中心刷健保卡，再利用悠遊卡或行動支付扣款購買，不少人使用後覺得「卡卡的」，台北市長柯文哲13日下午突然到現場視察，他指出，要進行嗶卡、銷售及動線流程改造，預計下周推廣到12個行政區。

◎收死亡威脅 白冰冰：不接受道歉

藝人白冰冰的愛女白曉燕逝世將滿23年，57歲雷女日前在臉書留下「跟妳女兒一樣死在水裡」、「妳女兒在呼喚了」等恐嚇言論，白冰冰蒐證報警；警方13日已函送雷女。白冰冰13日淚灑記者會表示，她難忘傷痛，甚至「不敢游泳，也不敢把頭潛進水裡」，認為對方是惡意的，所以不會接受道歉、也不會和對方見面，一切按照法律進行。

◎把握4月這四天 星巴克買一送一

星巴克好友分享日來了，今起於2020年4月13日，至4月14日兩天，及4月27日至4月28日兩天，活動當日的「16：00至20：00」，原價購買兩杯相同容量、風味、冰熱飲料，其中一杯由星巴克招待。

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