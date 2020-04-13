伴隨歐洲地區自上周起在疫情上的初步趨緩，全球資本市場接續了前一周的反彈力道，在亞洲股市也明顯反應出來。根據統計，東北亞股市在上周的反彈幅度多在5％以上，東南亞股市的反彈幅度多在2％左右，但反映在資金流向上，亞洲各地股市並未全面受到外資青睞，尤其單周上漲7％以上的韓國股市，外資依然賣超9.20億美元，而外資對東協多數股市還是淨流出，顯示僅管市場氣氛稍為緩解，但資金對亞股的信心尚未全面恢復。

根據統計，上周外資對亞洲買超最多的股市還是大陸的13.10億美元，對印度股市買超4.08億美元，台股則是買超0.72億美元；但對於其他股市外資還是維持淨流出，尤其以對韓國股市賣超9.20億美元為亞股最多，其次為泰國股市的淨流出3.56億美元，至於其他東協股市，淨流出的金額多在2億美元以下。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，過去兩周市場氣氛改善，除了歐洲的疫情似乎趨緩之外，最重要的關鍵還是在美國央行與財政部的共同作多上。譬如，美國聯準會(Fed)祭出2.3兆美元救市方案，透過薪資保護計畫提供金融機構流動性、透過Main Street貸款計畫向中小企業最高注資6,000億美元，擴大初、次級市場企業信用機制和定期資產擔保貸款機制總規模到8,500億美元，甚至建立市政流動性機制以提供州及市政府5,000億美元貸款等。

林雅慧表示，受多項政策消息激勵，美股大盤與信用債券相偕走揚，連帶也讓與美股連動甚高的亞股出現同步表現。隨著武漢已於4月8日解除封城，而近期從各項數據也顯示大陸的復工率已經到90～95％，煉油廠、燃煤電廠的開工率也已接近去年水準，金屬庫存也從紀錄高點回落。倘若海外疫情不會造成二度傳播，大陸經濟有望在首季落底後出現大幅度回升。

林雅慧也指出，在亞洲科技供應鏈部分，臺灣3月出口年增率由前月的24.9％下滑至-0.6％，仍優於市場預估-2.2％，南韓的出口也下滑至-0.2％，但韓國政府已推出295億美元出口商援助計畫以刺激出口。除政策加持之外，觀察北美半導體設備出貨已連續5個月正成長，儘管整體產業受到疫情持續擴散影響，但年度的出貨報告仍高於2019年的水準，有利相關供應鏈與台、韓兩大科技重鎮的經濟與企業獲利表現。

林雅慧指出，美國聯準會(Fed)加碼大規模寬鬆措施，削弱了美元避險需求，也緩解了近期新興股市資金大幅流出的壓力，新興股、匯也出現反彈。畢竟回顧2017年初及2018年底，當美元漲勢放緩後，都能見到新興市場資金流向出現轉折，進而帶動後續新興股、匯的表現。所以對照當前外部的低利，當然也會提升新興股票的投資吸引力。

特別是在亞股部分，由於亞洲企業的股利政策較不容易受到改變，再加上亞洲國家的產業分布，較新興東歐或拉丁美洲更為多元，財政體質也較健全，在亞股平均本益比都已落到長期平均水準之下時，對亞洲股票採取長期投資策略，必能提升投資回報。

(工商 )