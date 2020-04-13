國內新冠肺炎確診個案數逼近400大關，但解隔離人數也來到114人，針對解隔離個案出院後的追蹤及後遺症，專家諮詢小組召集人張上淳表示，多數確診者解隔離後，身體狀況都能回到正常，就連一些較嚴重的纖維化患者，在一個月後的回診也顯示出肺功能已回到健康狀態。

張上淳表示，目前國內個案出院後，會回歸到一般的醫療處置，定期回診追蹤，且多數確診者解除隔離後，身體的狀況都能回到正常，例如一些較嚴重的個案，肺功能在出院時尚未完全恢復，仍有些微纖維化的現象，但一個月後的回診檢測，也顯示出肺功能已回到健康狀態。

據指揮中心統計，目前國內393位確診新冠肺炎患者中，年齡落在4至88歲間，中位數為32.5歲，其中有71%為無肺炎及併發症的輕症，嚴重肺炎者共計29例，確診者能否解隔離仍須經專家會議討論，確認個案沒有殘餘症狀且3次採檢都為陰性方可放行。

(中時 )