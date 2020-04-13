桃園新屋工廠火警 消防員搶救 17:202020/04/13 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園新屋工廠火警消防員搶救無人員受困。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園新屋工廠火警消防員搶救無人員受困。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) 桃園市新屋區長祥路一間工廠，再13日下午4點09分傳出火警，目前已知無人員受困，因現場冒出大量濃煙，桃園市消防局出動人車前往灌救，目前火勢仍在搶救中尚未撲滅。 (中時 ) #火警 #人員 #新屋 #桃園市 #工廠 也許您會感興趣 推薦閱讀 守護防疫第一線醫護人員 美妝業者祭免費護手寵愛醫護 09:552020/04/09 美妝 重病重生捐百副護目裝備 10歲童義賣送醫護喝咖啡 15:462020/04/09 生活 中醫大新竹分院落實社交距離 保護醫護人員 16:052020/04/09 生活 中市府運用口罩意象巧思製圖 感謝防疫人員奉獻 17:222020/04/09 生活 防疫送暖 藥商贈桃市府洗手乳、酒精、漢方茶 19:572020/04/09 生活 西雅圖咖啡 醫護暖心滿額送 04:102020/04/10 產業特刊 劇組人員多約聘 看得到吃不到 04:102020/04/10 生活新聞 口罩不夠？消防員：配給量與實際需求量有落差 18:192020/04/10 生活 富邦慈善基金會提供保健飲品及關懷慰問金 力挺防疫第一線 22:442020/04/11 財經 桃園市洽公 20日起全面強制配戴口罩 12:532020/04/13 生活 社會熱門新聞 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要幫你打…」慘了 - 社會 難忘白曉燕從水中被撈起 白冰冰淚：不敢游泳、不接受道歉 - 社會 度小月！ 酒店妹PO長髮辣照「求包養」 - 社會 東勢日式警察宿舍起火 2木造建築陷火海 - 社會 獨》國防大學陸軍學院突停課引關注 有學員發燒1星期送醫 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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