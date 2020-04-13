桃園新屋工廠火警消防員搶救無人員受困。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市新屋區長祥路一間工廠，再13日下午4點09分傳出火警，目前已知無人員受困，因現場冒出大量濃煙，桃園市消防局出動人車前往灌救，目前火勢仍在搶救中尚未撲滅。

(中時 )