東海國小二期校舍新建工程已獲勞動部「金安獎」及市府「金安心」工程認證，將接續爭取行政院「公共工程金質獎」榮譽。（盧金足攝）

為提供台中市西屯區東海國小學子更好的學習空間，市府進行東海國小二期校舍新建工程。（盧金足攝）

為提供台中市西屯區東海國小學子更好的學習空間，市府進行東海國小二期校舍新建工程，設計地上3層、地下1層的建築與操場，空間規畫13間教室、1間活動中心，該工程更獲108年度勞動部公共工程金安獎及台中市政府金安心工程。市長盧秀燕今日將前往東海國小視察工程情形，提供孩子安全、漂亮的校園環境。

西屯區東海國小緊鄰大肚山，因學區人口急遽增加，從創校時7班至今擴增到23班，市府教育局新建二期校舍，增建13間教室、活動中心與操場，預計今年5月完工。

教育局表示，工程運用開放綠帶及繽紛色調，營造生態性與視覺美感，已獲勞動部「金安獎」及市府「金安心」工程認證，將接續爭取行政院「公共工程金質獎」榮譽。

盧秀燕表示，東海國小結合周邊東海藝術街的藝文氛圍，秉持國際化教育理念，為提供足夠的專科教室與活動空間，市府新建二期校舍，強調安全穩固，更保留一期校舍元素並發揮創新，為師生提供優美、完善的教學環境。

教育局長楊振昇說，東海國小二期校舍呼應一期校舍建築語彙，以學生為本，串聯開放綠帶，創造豐富的空間變化；校園美感空間由校門口出發，沿著藝術大道至藝術山丘，並延伸至二期校舍，營造出美感空間軸線，在狹長的校地空間打造出視覺與知覺的均衡美感。

東海國小校長林佳灵表示，全校師生期待二期校舍完工，工程期間學校也搭設工程觀景平台與學生工地導覽，讓學生參與工地施工過程，並轉化為教學課程，形成「工程」與「課程」的跨界合作。教務主任蔡幸芬也說，二期校舍色彩繽紛，搭配壁畫彰顯活力，更結合地瓜園、小果薔薇等在地農作物，小朋友們都迫不及待到二期校舍上課。

東海國小二期校舍新建工程經費總計1億2342萬6000元，由吳嘉栩建築師事務所規劃設計監造，見安營造股份有限公司興建，規劃地上3層地下1層建築，含13間教室、1間活動中心與操場工程。

(中時 )