美國民主黨參議員桑德斯宣布退出總統選舉，溫和派的拜登可望出線，與川普角逐大位，激勵醫療保健類股近兩日大漲逾3％。投信法人指出，雖然市場短期仍面臨肺炎的考驗，但醫療產業扮演防疫先鋒，跌勢相對較輕，加上未來大選行情題材加分，值得投資人加碼因應。

第一金全球AI精準醫療基金經理人常李奕翰表示，由於桑德斯支持平價醫療與全民醫保，高分貝抨擊保險、製藥公司的高額利潤，在初選開跑前期，支持度異軍突起，對醫療保健公司股價造成恐慌。但隨著近期支持度下滑，預期由對手拜登贏得黨內初選的機率高。

常李奕翰表示，雖然拜登也支持平價醫療，但不主張全民醫保，強調人民可自由選擇政府或私人運營的保險計畫，讓保險、製藥公司大鬆一口氣。而現任總統川普同樣持較溫和的態度，因此，無論由拜登或川普贏得本次大選，對醫療產業的殺傷力將大幅降低。

受到消息面激勵，生醫相關指數近日全數大漲，並以代表精準醫療的ETFx健康科技指數上漲4.5％，最為強勁；其次是NBI生技指數、MSCI世界醫療保健指數分別上漲3.84％、3.76％。

短線上，因為肺炎疫情的影響，醫療類股遭遇無差別殺盤，但是在防疫需求支撐下，跌幅相對較輕。若美國總統大選對醫療產業的枷鎖進一步解除，甚至帶來加分效果，醫療類股未來有機會率先走出低潮期。

尤其看好受惠於科技防疫下的精準醫療產業，包括三大領域：一是透過基因密碼、AI人工智慧，進行大量虛擬實驗，加快疫苗、藥物開發；二是藉由大數據、AI判讀技術，協助醫療影像判讀，提高診斷精準度的醫材設備；三是提供無接觸看診、處方箋服務的遠距醫療。

常李奕翰強調，這次疫情讓醫療類股全數大跌，跌幅已逼近2008年金融海嘯時水準，然而，AI精準醫療趨勢不變，且產業基本面無慮下，未來隨時都有跌深反彈的機會，建議投資人逢回分批加碼布局。

(工商 )