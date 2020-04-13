新型冠狀病毒持續在全球肆虐，日本地區疫情慘重，累計確診人數飆破7000例，造成至少138人死亡。不料，日本愛知縣卻驚傳出有24人遭誤判為陽性，有人甚至因此被送至與確診者同間病房；事後，當局坦承檢查出包，愛知縣知事大村秀章13日也出面致歉。

綜合日媒報導，這起烏龍事件發生在4月11日，當時縣內衛生研究所進行病毒檢測，得知28人確診感染，不過縣內一處保健所質疑，「委託檢查的檢體全部呈現陽性，不是很奇怪嗎？」因此於12日重新進行檢測，結果僅有4人確診，其餘24人並未遭到感染。

遭誤判的24人中有6人被安排住院，其中1人還和確診者在病房內共處了2個小時，事後被列為密切接觸者，將進行14天的健康觀察。此外，24人中有1名80多歲男性死亡，當時被誤判死因為新冠肺炎，因此未能舉行葬禮儀式就直接火化，導致家屬沒能見上死者最後一面。

愛知縣政府研判，此次烏龍可能是因檢測時，其他檢體被陽性患者檢體汙染所致。愛知縣知事大村秀章13日在記者會上鞠躬道歉，承諾會加強人員訓練並做好二度確認，以防止類似情況再度發生；愛知縣健康醫療部長宮澤祐子則表示，要向受檢民眾及所有縣民深深致歉。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)