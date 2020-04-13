英國衛報評比21世紀百大影集榜單TOP30、IMDb 8.3高分神劇《追殺夏娃》在歐美影集一片延期停拍的慘況之下，宣布提早2週播出提前回歸，以解劇迷之渴。《追殺夏娃》第3季由打敗「龍后」憑藉《追殺夏娃》奪下艾美獎最佳劇情類影集女主角大位的茱迪康默（Jodie Comer）以及金球獎史上首次由亞裔演員吳珊卓（Sandra Oh）摘下劇情類劇集最佳女主角搭檔主演，外媒盛讚「影集界最殺雙女主」。

在第3季首波預告中揭露薇拉內爾（茱迪康默飾演）穿著一身碎花藍色長裙，在巴賽隆納的華屋裡高聲歌唱，對朋友說「我發現前女友死了之後我過得更開心了。」但夏娃似乎沒有因為那一槍斃命，而是躲在某處當起廚子，霧裡看花的劇情發展，引發網友熱議，高度好奇本季走向。《追殺夏娃》第3季的回歸帶著強大蛻變，與第1季邪惡機智的貓抓老鼠，或是第2季角色艱難的磨合過渡截然不同，第3季更黑暗、殘酷，並且在許多層次上更加成熟。

《追殺夏娃》觀看體驗極其緊繃，視覺與劇情推進相當暴力直觀，毫不手下留情。難以想像的殺戮、渲染極濃的殘忍行動，還有令人料想不到的死亡。追殺夏娃第3季完全成功將影集推向另一個新的層次，沒有人能置身事外，而觀眾能從其中感受到這部片企圖從夏娃與薇拉內爾的關係向外無限延伸的強烈野心。《追殺夏娃》第3季每週一早上10點愛奇藝台灣站全網獨播。

(中時 )