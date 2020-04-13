明基醫(4116)智慧手術室iQOR整合方案，不僅滿足遠距醫療的需求，智慧化的整合資訊面板更可直覺操控與紀錄，提高手術效率與安全性。近年醫學美容療程的安全逐漸受到民眾重視，誠美學診所導入明基三豐智慧手術室iQOR，成為全台灣第一家導入智慧手術室的整形美容診所。

明基三豐在製造與銷售手術室專業醫療設備已有超過三十年經驗，這次和誠美學合作，把整套手術室設備(包含：手術檯、手術燈、醫用吊塔、超音波等)與iQOR手術室整合方案導入診所，期望帶給顧客更美好的醫療服務，實現醫護病三方共贏的醫療環境。

iQOR可提供手術影像所需之準確性與即時性，也可同步紀錄手術室當下的醫療影像，透過穩定且無延遲的傳輸技術，即時傳輸於大型會議室或是教學中心，將臨床與學術研究密切結合，滿足臨床教學與會診的需求，實現智慧醫療新趨勢。

台灣美容外科醫學會理事與誠美學診所整形名醫林孟羲院長表示，對整形外科而言，手術室是最重要的心臟，是治療使用的場所，除了專業的醫師技術以外，不斷提升醫療設備也是我們的堅持。此套整合性系統滿足我們在臨床教學與演講上的需求，不僅操作簡單，訊號即時且不失真，為遠距醫療提供最佳的溝通管道。林孟羲說，誠美學是全台第一套導入智慧手術室的整形美容診所，在業界有相對領先的地位，期望提供顧客更安全、更高品質的醫療水準。

(時報資訊)