嘉義縣一站式網頁資訊窗口，只要1分鐘就讓民眾針對自身困境搜尋到相對應的補助資訊。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

新冠肺炎疫情衝擊台灣經濟，中央各部會與嘉義縣政府端出多項紓困措施，為讓民眾即時了解最新的振興與紓困補助政策，「嘉義縣因應COVID-19新冠肺炎紓困與振興」網頁13日正式上線，專門的一站式網頁資訊窗口，只要1分鐘就讓民眾針對自身困境搜尋到相對應的補助資訊，快速又便利，江湖救急不求人。

嘉義縣政府綜合規畫處盤整中央和縣府紓困與振興相關資源成立專門網頁，提供民眾一站式資訊窗口及產業諮詢資訊，網頁針對民眾面臨的問題，將訊息分為8大類，包含急難救助、交通觀光、租稅優惠、藝術文化、農林漁牧、中小企業、原民與客家和醫療產業，共計94項。

網頁更條列式刊載政策補助項目、對象與條件，以及資源諮詢管道資訊，讓民眾進入網頁，只要花1分鐘就找到所需資訊，並確認是否符合補助條件，相當便利，民眾和產業的其他紓困需求，可由縣府網路陳情系統統一受理後，責由相關局處分案協助。

綜合規畫處長郭凱迪表示，中央與地方紓困與振興補助措施繁多，且依照疫情發展時程拉長，政府配套措施滾動式檢討，一般民眾要在資訊海中針對自身困境搜尋到對應的資源與資訊，並不容易，因此，資訊清楚、易得就顯得重要，縣府希望透過單一窗口提供資訊服務，讓有需求的鄉親與企業不必多方查找網頁資訊，就可以及時獲得清楚訊息，得到最有效的協助。

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